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2024年11月18日星期一
常識學堂 第318期
段崇智卸任前寄語：畢業續慎思明辨 反修例後選讀政政 前學生代表嘆憧憬消失
政府推「留學香港」 樹仁盼鬆收生限額
公民點對點：雙11成交額 天貓589品牌破億
公民點對點：跨境網購 七成港人每月至少一次
圖表開箱：內地青年失業率 9月降至17.6%
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趣學STEAM：龍鬚糖拉絲考工夫
趣學STEAM：龍鬚糖入雪櫃 抽水分保爽脆
新聞解碼：水管滲漏 緊急供水
齊來動動手：水中間尺
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【明報專訊】譚達明師傅製作龍鬚糖多年，拉糖絲早已熟能生巧，眼見他掌握好力度，保持力度均勻，便在兩分鐘內完成糖絲。此外，要製作好吃的龍鬚糖，還有不少看不到的技巧。
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