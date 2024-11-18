政府推「留學香港」 樹仁盼鬆收生限額

指政府僅精神支持 沒資助實質行動

教育局回覆本報時未透露先導計劃細節，稱政府因應需求，提供合適地塊興建宿舍；又稱修讀自資專上課程的非本地生持續上升，會續與國家教育部探討內地生來港就學的可行優化措施。

樹仁大學現時全校內地、澳門及台灣學生的限額不可多於上一學年學生總數20%。孫天倫盼政府放寬，看齊八大，即可取錄佔核准學額40%的非本地生。該校今學年有約1600名新生，九成是本科生，當中非本地生佔兩成，以內地生為主。

孫稱，政府期望香港成為「國際留學聖地」，惟她認為不放寬收生限額「好難做」。她又指宿位不足，校方正探索可否租用酒店為宿舍，但未獲局方幫助，也未就先導計劃諮詢校方，「（局方覺得）你哋（自資大學）有錢嘛，咪自己買酒店囉……我覺得佢（局方）做緊一家便宜兩家着」。

讀先修課程 國際生盼原校升學

另外，樹仁大學今年9月開辦專為國際生而設的「大學先修課程證書（IFYP）」，招收15個來自韓國、印度、巴基斯坦及緬甸的國際生，為期一年，學費8萬元，包校內免費住宿，持外國護照並達學歷要求者可申請；完成課程並達雅思（IELTS）5.5分（9分滿分）或同等水平，可保證升讀該校學士學位。

孫稱外界評價大學排名時着重國際化，故希望吸引國際生，又提到近年本港出生率下降，要確保大學收生足，便需尋生源。

來自巴基斯坦的Muaarij Haider是IFYP的學生，主修數據科學，認為香港學費較便宜，他曾想過負笈英國，惟學費叫價過10萬港元，且未包宿費。他希望在樹仁大學完成課程後原校升讀學士甚至碩士，留港從事數據科學。