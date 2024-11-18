段崇智卸任前寄語：畢業續慎思明辨 反修例後選讀政政 前學生代表嘆憧憬消失

「年紀漸長 人生不會愈容易」

畢業禮原定上周四（14日）舉行，校方因8號風球一度宣布取消，有畢業生發起聯署獲約2800人簽署，怨聲四起下，校方昨日補辦。

腳傷未癒的段崇智昨拄拐杖出席。個多月後卸任，他最後一次以校長身分在畢業禮致辭，提到畢業生很快會明白，隨年紀漸長，人生不會愈來愈容易，「相信我，我知道」，隨即惹來會眾大笑。他稱，畢業生在逆境要堅強，才能克服所有障礙，認為中大生要有「活力、精力」，包括在精神和情感有足夠韌力，朝夢想前進。段又引述前校長金耀基所言，文明的未來，不但要追求「真善」，亦包括「美」，希望畢業生好好運用在中大學會的慎思明辨能力，面對人生抉擇，以高尚的道德價值為指標。段崇智又說，回想在中大度過的2500多天，感到十分自豪和感恩，稱任內7年時光，為他帶來許多快樂及滿足感。

曾參加中大聯書院學生會工作小組的陳同學形容，取消畢業禮的事件或近年校徽風波，皆見中大與學生溝通不足，尤其學生會尚未重建，雙方缺乏溝通橋樑，難互相了解。對於中大候任校長盧煜明曾言任內會重建學生會，陳感到樂觀，惟寄語若學生會如願重組，同學也要牢記學生會歷史、觀察中大及社會所發生的事，以及代學生發聲。

陳2020年入讀政政系，稱2019年反修例運動令他確立讀政政的目標，冀入中大開眼界；惟未曾想過以前所憧憬的事物，如學生會、民主牆及討論校政風氣等「都可以一夜之間消失」，對此感悲哀及荒謬。他畢業後未打算從政，稱現時政治環境下「未必需要我」。

指環境不容敏感主題 新傳生棄新聞業

新聞與傳播學院畢業生葉同學說，今次畢業禮順利補辦，有賴同學發聲，但校方未在聲明道歉，未處理關鍵問題，學生感失望。他感謝中大職員昨願加班及抽空工作，使典禮得以順利舉行。葉稱畢業後不會投身新聞行業，指不少朋友有新穎的想法及角度寫故事，惟認為目前政治及傳媒環境皆不容許新一代接觸部分另類或敏感的主題，「我就覺得要搵過另一行進軍」，但仍無悔修讀新傳。