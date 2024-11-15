打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場

2800人聯署 有批安排混亂倉卒

中大學士學位頒授典禮原定昨日舉行，惟校方前晚宣布因颱風取消，僅3間書院昨如常舉行書院畢業禮（見另稿）。大批畢業生和校友前晚起湧到中大社交平台留言，批評校方欠缺後備方案。有畢業生昨發起聯署促請復辦畢業禮，並在校園呼籲同學簽署，有中大職員到場稱不欲有「不愉快事件」發生，勸學生離場。聯署發起人昨晚在網上公布，6小時內近2800人簽署，當中有逾700名應屆畢業生。怨聲載道下，中大昨午5時許公布周日復辦畢業禮。

本報昨向中大查詢，如何回應被批評規劃不周、哪些決策者決定取消畢業禮，未獲正面回覆。中大發公告稱，校方委託註冊結構工程師檢查在百萬大道搭建的大型畢業典禮帳篷，確認仍安全穩固和適合使用，考慮場地安全等因素並徵詢書院後，決定安排大學畢業禮及未辦書院畢業禮的6間書院於周日補辦。

遇疫情打風 嘆「入學沒好開始畢業沒好結果」

本報昨午在中大所見，不少學生及家長仍攜畢業花束回校，有保安在百萬大道的畢業典禮帳篷駐守，有人與多排空櫈合照。來自武漢的畢業生Tina表示，心情如坐「過山車」，形容當初得悉畢業禮取消時「看傻了」。她現在內地任職教師，出境須提前申請，經一段時間後才獲批，前日下班後隨即乘搭凌晨航班抵港，花費近4000元人民幣，對能補辦感非常高興，稱會留港出席。應屆畢業生Sharon（化名）稱對校方安排感失望，她特意提早請假，親朋好友更從澳洲和內地趕來。

文學院畢業生陳同學說，校方不應待學生表達不滿後才決定補辦，認為周日的畢業禮在學生很努力爭取下才安排。護理系畢業生阿樂說，周日需輪班通宵工作，未必可出席畢業禮，認為安排混亂倉卒，批評校方「高高在上」，學生「夾硬接受」安排。

回顧中大生涯，陳同學稱首兩年因疫情影響上課，「入學沒好的開始，畢業沒好的結束」。Sharon則說在學時經歷數年疫情，校內常光顧的飯堂結業，以及「中大貓」逐一離世，嘆經歷時代變遷，「發現遺憾才是人生的基調」。