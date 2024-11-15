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教育
2024年11月15日星期五
中華小學堂 第041期
打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場
3書院如常行禮 和聲院長：風球啟示遇困需鼓勵自己
大觀園：藉「機」看社區
大觀園：記錄消失的非遺與異鄉人
不正經中文：火燒也要講風度——性緩性急
參考答案
人形圖鑑：多倫多人的紅磚樹影快餐車
書之異世界：巴黎漫筆（上）
見聞識玩：五嶽之首——泰山
見聞識玩答案
奇趣中華：如何面對江東父老？
穿越古今山：筷子的學問
講故事：小勇者和小魔王
穿越古今山：筷子的學問
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【明報專訊】我們從小便學習使用筷子吃飯，原來用筷子也大有學問。
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打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場
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