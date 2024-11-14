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教育

上學年讀內地高校港生增8.4% 共2.3萬人

【明報專訊】中學生有多元升學出路。本港教育局引述國家教育部數據，顯示赴內地升學的香港學生人數增加，上學年（2023/24）有23,317名港生在內地高校就讀，較前一學年的21,519人增加8.4%。

教育局長蔡若蓮昨書面回覆議員梁毓偉查詢，稱過去3學年，赴內地升學的港生人數持續上升，由2021/22的18,430人，增至上學年23,317人。

港生可透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」北上就學，今學年（2024/25）有4562名港生申請計劃，2340人獲取錄，佔51.3%；上學年4262人申請，2077人獲取錄，佔48.7%。

港生亦可透過另一途徑循「內地大學升學資助計劃」到內地讀書，其中上學年有5142人申請，4601人獲批，佔89.5%。

議員稱學歷認證難 局方：可聯絡院校

教育局表示，一直透過多個渠道宣傳和推廣該兩個計劃，過去3個學年為師生及家長舉辦合共5次內地升學講座，介紹收生及資助計劃的詳情。

議員梁毓偉提出，香港和內地雙方處理學歷認證上存在困難，舉例有到內地升學的港生稱，以《港澳居民來往內地通行證》號碼未能通過學歷認證註冊，關注當局會否與內地部門協商，加快學歷認證程序及流程。

教育局稱，據局方向國家教育部了解，所有學生在內地入學時，「中國高等教育學生信息網（學信網）」隨即註冊學籍信息，該網一般接受學生使用不同證件登記，又稱如港澳學生就證件資料有疑問，可聯絡院校跟進。

相關字詞﹕內地升學

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