浸大7課程跨科雙主修 迎斜槓趨勢 涵文化產業管理綠色科技等

浸大昨宣布下學年（2025/26）實施課程改革，擴展跨學科教育，增設7個「跨學科第二主修」，涵蓋文化產業管理、創意產業管理、數位娛樂、互動媒體出版、綠色科技與可持續管理、應用人工智能與可持續社會，以及創業與創新管理。

「動用所有學系」設計課程框架

浸大協理副校長（跨學科教育）張國威昨稱，校方今次「動用所有學系」設計課程框架，學生可更靈活學習，修讀以產業和專業導向的第二主修，並在跨學科的行業做實習，「回應香港市場的人才需要」。他預料課程亦有助培訓有多元才能的「Slasher（斜槓族）」，稱Slasher愈趨普及，料掌握跨學科知識的學生「最適合成為Slasher」，以服務社會。

新課程「數位未來與人文學科」

人文關懷切入 考慮AI倫理

另外，浸大下學年亦新推「數位未來與人文學科文理學士（榮譽）」，課程4年制，暫擬提供40個學額，核心科包括「全球挑戰」、「數位未來」、「人文學科」和「數碼未來」。

課程主任李建深說，人工智能（AI）技術愈來愈普及，加上大數據科技發展迅速，希望教導學生理解「海量」的數據同時，以人文關懷為切入點，例如懂得考慮AI倫理，從而制定創新項目。

醫學院會否開本科 考慮社會需要

另外，多間院校正競逐籌建本港第三間醫學院，浸大上周四（7日）表明已向政府成立的「籌備新醫學院工作組」 提交意向書，校方亦已成立由頂尖醫學專家組成籌委會。

被問課程改革中，有否涉及與籌建醫學院、將來會否增辦與醫學院相關的本科課程，周偉立稱，浸大籌備今次推出的新課程及推展課程改革時，未知會爭取辦第三間醫學院，強調開辦新科會考慮社會需要、校方的能力及經驗，藉此貢獻社會。