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教育
2024年11月14日星期四
公民學堂 第079期
浸大7課程跨科雙主修 迎斜槓趨勢 涵文化產業管理綠色科技等
上學年讀內地高校港生增8.4% 共2.3萬人
理大伙奧地利學府 研AI應用岩土工程
放眼中國：鼓勵捐血獻骨髓
速讀公民：中越聯通
速讀公民：海上牧場
活學公民：駐港解放軍 履行港防務職責
衛生快訊：打肉毒中毒
衛生快訊：參考答案
放眼經濟：銀髮經濟
世界之趣：芬蘭人 幸福的秘訣
世界之趣：Sisu＝不輕易放棄
新聞有常識：不乾淨的漢堡
認識地球：海膽隱身術
放眼經濟：銀髮經濟
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【明報專訊】■新聞撮要
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浸大7課程跨科雙主修 迎斜槓趨勢 涵文化產業管理綠色科技等
上學年讀內地高校港生增8.4% 共2.3萬人
理大伙奧地利學府 研AI應用岩土工程
放眼中國：鼓勵捐血獻骨髓
速讀公民：中越聯通
速讀公民：海上牧場
活學公民：駐港解放軍 履行港防務職責
衛生快訊：打肉毒中毒
衛生快訊：參考答案
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世界之趣：芬蘭人 幸福的秘訣
世界之趣：Sisu＝不輕易放棄
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認識地球：海膽隱身術
浸大7課程跨科雙主修 迎斜槓趨勢 涵文化產業管理綠色科技等
上學年讀內地高校港生增8.4% 共2.3萬人
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