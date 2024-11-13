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教育
2024年11月13日星期三
語文同樂 第734期
學校推薦直入大學 高材生讀音樂 教局稱樂見學生不湧入「神科」
教局指校本決定提名 成績不突出學生最受惠
中學理財工作坊 中四生月儲千元日後買樓
視聽之娛：破人間地獄
視聽之娛：跨越忌諱看透生死
時事中文：劏房改名簡樸房
大人ing：陳銘洋的詞人四部曲
詞中物：相信彼此同行到幽谷之末——《神愛世人》
Talk of the town : Tai Kwun
Talk of the town : Heritage Conservation in Hong Kong
Talk of the town Answers
Comic : TikTok and the short-form video
Horizon : Mindfulness through cultural practices
Horizon Answers
視聽之娛：破人間地獄
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【明報專訊】「說好聽點，我們就叫做『吃十方飯』，說難聽點，我們就是『發死人財』。」
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學校推薦直入大學 高材生讀音樂 教局稱樂見學生不湧入「神科」
教局指校本決定提名 成績不突出學生最受惠
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大人ing：陳銘洋的詞人四部曲
詞中物：相信彼此同行到幽谷之末——《神愛世人》
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詞中物：相信彼此同行到幽谷之末——《神愛世人》
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