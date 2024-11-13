中學理財工作坊 中四生月儲千元日後買樓

星展基金會與青年成就香港部（JA HK）推出為期3年的「理財展人生計劃」，學生透過「角色扮演遊戲」線上學習平台，可體驗剛踏出社會的畢業生、已工作數年的年輕人等，擁有不同職業、薪酬、家庭和財務責任的虛擬角色，以學習理財抉擇和生涯規劃，並制定適合的財政預算、儲蓄和支出。

仁濟醫院靚次伯紀念中學中四生林芯妍在遊戲中扮演已婚的養貓人士。她稱，自己從中體會要預留金錢作突發情况之用，例如養貓要買貓糧、罐頭，看醫生等。她稱自小四起儲錢，最初是放在儲錢罐，後來和母親開設聯名戶口，盼可儲蓄買樓。

另一名參加的中四學生羅梓鋒則扮演未婚的程式員，在遊戲中要決定開支項目，例如應否看偶像的演唱會等。現實中他中二起儲錢，每月收到2000元零用錢時，會先將200元放入銀行戶口，其餘月底花剩的零用錢也會儲起，沒穩定儲蓄額。羅稱，參加工作坊後學到需事先計劃每個月可能的支出，讓自己清楚每月儲到多少錢，以及減少不必要開支。

校長：倘工作方學理財 慢人幾拍

仁濟醫院靚次伯紀念中學校長劉世蒼稱，樂見計劃令學生學會預算規劃和風險管理，「結婚買樓都要好好規劃，如果等出來工作才認識理財，已經是慢人幾拍」，又分享自己大學時起儲錢，早於21歲已購置人生中第一個單位。