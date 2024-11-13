教局指校本決定提名 成績不突出學生最受惠

按照學校推薦直接錄取計劃（SNDAS），每間中學可推薦兩名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的學生參與，每名獲推薦的學生可報一個學位課程。

今屆計劃8間資助大學提供近300個本科課程供申請，計劃下月4日截止。季桑稱教育局暫未打算增加名額，但會向中學及大學了解需否調整。

不問DSE分數 部分設學術成績要求

雖然計劃不問DSE成績，但部分院校仍設學術成績要求，舉例港大醫科要求申請人中五成績達全港首10%，中大醫科要求中五級、中六首學期全級成績首5%。保良局董玉娣中學校長劉子聰表示，提名時會先了解學生成績是否符合院校要求，但強調不是唯一指標，「想報醫學院，很叻的學生，也有機會失手」。聖士提反堂中學校長麥偉麟說，如學生成績遠超學科要求，他未必經SNDAS提名學生，或考慮採用其他推薦計劃。該校過往3年均有學生循SNDAS入大學，其中去年入讀城大文理學士（新媒體）的學生趙學涵表示，計劃讓他「有多個保障」入心儀大學，助他在動畫、攝影等範疇發展。