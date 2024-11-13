學校推薦直入大學 高材生讀音樂 教局稱樂見學生不湧入「神科」

Cindy尤好巴洛克時期巴哈（Bach）的作品，最愛細味樂譜上嚴謹排列的音符，又說一般人兒時彈鋼琴，離不開把徹爾尼（Czerny）的練習曲反覆彈奏，「大家未必會好鍾意」，但她至今仍着迷於練習這些樂曲，「透過簡單音樂，refine（精煉）技巧，很優雅，所有音符很整齊、有秩序，我可以很專注練某一個技巧」。精專習樂的她，已通過鋼琴、小提琴、中提琴演奏文憑，亦持長笛、聲樂8級。

不聽鋼琴老師苦勸 拒棄樂讀醫

「讀音樂青春又熱血」 日後進修不遲

音樂成就非凡外，Cindy去年在文憑試考獲6科37分，中文和通識均獲5**。她猶記得，鋼琴老師曾苦口婆心勸她棄讀音樂從醫，或「更掙錢」的科目，「但我衡量的是，做這件事有多開心、會否後悔。讀音樂，對我是青春又熱血的事，趁有團火，有本錢去賭博的時候，先去做」，又笑說日後再進修其他科「也不遲」。

所有經SNDAS提名的學生均獲大學面試機會。Cindy認為計劃讓她提早有機會到大學的音樂學院面試，又說就算落選亦無損失，「同學可勇敢去試」，鼓勵有志經計劃入大學讀音樂的中學生，提早準備，積極參加音樂比賽累積經驗，展現才華。

96%學生接受舉薦

教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑表示，在過往3屆SNDAS，院校累計發出780份直接取錄通知，當中750名學生（96%）接受取錄，換言之有30人放棄機會。她不認為拒絕比率高，稱學生或因DSE表現佳，盼在JUPAS爭取入讀其他課程的機會，又有學生或在境外升學，放棄循計劃入學。

季桑又稱，當局樂見學生「不會湧去讀神科」，反而按個人特殊才華，讀特別領域的科目，舉例有人自小對航天感興趣，最終經SNDAS入讀航空工程科目；有人中學熱中參與校園電台，經計劃入讀創意媒體學科，「並不是大家（中學）只提名成績好的同學」。