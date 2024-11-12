專上條例擬增收生要求 THEi校長：做好自己不憂DQ

被問及是否有必要篩走辦學能力較弱的院校，劉建德表示，每間院校各有特色及定位，淘汰與否應考慮院校定位是否配合市場及社會，「搞教育不是自己走去讀，而是要幫到社會及國家」。

應科大聯盟成立 計劃下季推國際會議

隨着都大及方大先後獲批成為「應用科學大學」推動職專教育，政府昨宣布成立「應科大聯盟」，兩校均是正式會員，有志升格私立大學和成為應科大的東華學院、THEi則是聯盟附屬成員。

都大校長林群聲表示，聯盟計劃明年首季推出國際會議，邀請內地及海外的應科大專家交流成功經驗。至於聯盟早前獲政府撥款1億元啟動資金，林稱聯盟會員可申請資金作研究及發展課程，強調設有督導委員會審批。

副政務司長卓永興昨在儀式致辭稱，已有逾80間企業、商會、業界組織成為聯盟的支持機構，期望社會與聯盟成員探討合作，提升職專教育的質素和認受。