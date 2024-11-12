明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

收3位數假文件個案 科大商院：無人已入讀

【明報專訊】科技大學工商管理學院下學年（2025/26）將推出家族辦公室及家族企業理學碩士，以及信息及網絡安全管理碩士課程，兩課程首屆收生人數料各為40至50，分別於本月中及下年2月起招生。對於多間本地大學早前發現涉假學歷入學個案，科大商學院署理院長許佳龍表示，以前假學歷個案絕無僅有，近年則「年年都有」，又稱商學院每年收逾萬份入學申請，被揭涉以虛假文件申請入學的個案高達3位數，惟強調暫未有人持假學歷成功入讀該院。

科大商學院助理院長（行政）兼理學碩士課程主任曾志安表示，「任何形式的造假都有」，舉例曾發現面試者長相與申請文件照片不一樣。許佳龍稱，所有可疑個案會交大學中央處理，又稱涉作假的大多是非本地生，科大已設系統檢視學生遞交的文件。他說商學院大部分碩士課程設面試，亦只會向申請人的本科院校直接取得學歷證明。

推家族辦公室碩士 重東亞東南亞經驗

許佳龍介紹新課程稱，家族財富管理牽涉眾多文化及價值觀等，籌辦課程時獲眾多家族辦公室掌舵人及持份者支持，教學將着重分享東南亞、內地、台灣及日本等地區家族的案例及經驗。他稱，持統計學或金融學背景的學生或較易掌握課程，但強調不同背景學生均可報讀。

至於信息及網絡安全管理碩士課程，許稱與傳統理工科目着重網絡科技不同，新課程將涵蓋風險管理、犯罪心理學及網絡安全政策等，以培訓具備網絡保安管理及督導能力的人才。

科大醫學院主力研究 不擬與他校競爭

另外，《施政報告》提出支持本地大學開辦第三間醫學院，其中科大曾透露擬收第二學位醫科生。身兼科大校董會成員的許佳龍表示，醫學院與眾多傳統學科範疇具密切關係，舉例商學院可隨醫學院成立後研究健康經濟學（Health Economics），分析醫學應用、定位、價格及政策等如何影響醫療體系；又稱科大不擬與其他醫學院競爭，將主力發展醫學研究。

相關字詞﹕第三間醫學院 網絡安全 家族辦公室 碩士 科技大學

上 / 下一篇新聞