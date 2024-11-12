收3位數假文件個案 科大商院：無人已入讀

科大商學院助理院長（行政）兼理學碩士課程主任曾志安表示，「任何形式的造假都有」，舉例曾發現面試者長相與申請文件照片不一樣。許佳龍稱，所有可疑個案會交大學中央處理，又稱涉作假的大多是非本地生，科大已設系統檢視學生遞交的文件。他說商學院大部分碩士課程設面試，亦只會向申請人的本科院校直接取得學歷證明。

推家族辦公室碩士 重東亞東南亞經驗

許佳龍介紹新課程稱，家族財富管理牽涉眾多文化及價值觀等，籌辦課程時獲眾多家族辦公室掌舵人及持份者支持，教學將着重分享東南亞、內地、台灣及日本等地區家族的案例及經驗。他稱，持統計學或金融學背景的學生或較易掌握課程，但強調不同背景學生均可報讀。

至於信息及網絡安全管理碩士課程，許稱與傳統理工科目着重網絡科技不同，新課程將涵蓋風險管理、犯罪心理學及網絡安全政策等，以培訓具備網絡保安管理及督導能力的人才。

科大醫學院主力研究 不擬與他校競爭

另外，《施政報告》提出支持本地大學開辦第三間醫學院，其中科大曾透露擬收第二學位醫科生。身兼科大校董會成員的許佳龍表示，醫學院與眾多傳統學科範疇具密切關係，舉例商學院可隨醫學院成立後研究健康經濟學（Health Economics），分析醫學應用、定位、價格及政策等如何影響醫療體系；又稱科大不擬與其他醫學院競爭，將主力發展醫學研究。