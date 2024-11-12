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教育

灣區港校展逾330校參加 上屆有校收300申請 津中議會：介紹香港非為「救亡」

【明報專訊】4個學校議會下月舉辦第二屆「大灣區香港學校教育展」，逾330間幼稚園、中小學和高等院校已報名參展，部分學校可供即場報讀。主辦方昨透露，上屆有參展學校稱接獲約300份申請表。教育界近年關注「縮班殺校」危機，被問招攬內地生能否解決問題，津貼中學議會主席李伊瑩昨稱，辦展覽非為收生或「救亡」，旨在讓更多人認識香港教育，相信學校質素好自然可令學生增加，強調「縮班殺校」問題並非單靠展覽解決。

津中議會、津貼小學議會、直資學校議會和資助小學校長會於12月13日起一連3天在亞博館舉辦第二屆大灣區香港學校教育展。今屆首有幼稚園參展，共99間，另有117間小學、113間中學、5間高等院校。主辦方昨透露，上屆有學校最多收到約300份申請，不同學校最終取錄數人至20人；又稱今屆在微信公眾號「港校圈」新增一站式報名平台，盼方便「人才家長」即場報名。

隨着本港學生結構性減少，教育界關注「縮班殺校」危機多時。談到羅致內地生對解決縮班殺校潮有多大幫助，李伊瑩說，問題並非可簡單直接地靠展覽解決，加上展覽目標並非為收生或「救亡」，而是希望讓更多人認識香港教育。相信學校質素好自然可令學生增加，為香港積儲更多人才。

津小議會盼人才來港帶子女入學

津小議會主席張作芳表示，香港向來是人口流動的地方，人口數字有高低，「近年有一點點向下」，希望人才來港帶動其子女入學，「一定對適齡（學生）人口有幫助」。

直資學校議會主席陳狄安稱，參展學校背景不一，「有些學校在收生上壓力沒那麼大，有些可能有挑戰」，又說展覽可為家長提供正確教育資訊。談到內地社交媒體「小紅書」正流傳本港中小學「排行榜」，陳稱這些排名絕大部分不準確且不可靠，本港中小學眾多，加上排名背後或考慮學生成績、校舍大小等因素，眾說紛紜，建議家長直接從校方獲取學校資訊。

同一把尺看待本地生人才子弟

另外，人才計劃受養人屬於合資格參加大學聯招（JUPAS）的「本地學生」，可與港生同一途徑升讀資助大學，早前掀起爭議，教育局上月底表明會重新檢視本地生定義。

談到增收內地生，會否使港生競爭增加，李伊瑩表示，無論持本港身分證的學生，抑或隨父母透過人才計劃來港就學，對本港學校而言均是符合資格的學生，會「用同一把尺」評核，「不會將學生做太多不同分流」，料學校取錄與否視乎學生是否達到要求。

相關字詞﹕大灣區 學生人口下跌 內地學生 大灣區香港學校教育展 縮班殺校 人才計劃

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