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教育
2024年11月12日星期二
星笈中文 第144期
灣區港校展逾330校參加 上屆有校收300申請 津中議會：介紹香港非為「救亡」
收3位數假文件個案 科大商院：無人已入讀
專上條例擬增收生要求 THEi校長：做好自己不憂DQ
閱讀篇章：人如玩具的宿命
閱讀篇章：〈夾娃娃機〉——吳俊賢
閱讀篇章：學習重點
卷一：實戰篇．參考答案
閱讀篇章：以讀帶寫
閱讀篇章．2024 DSE卷二：實戰篇
閱讀篇章：學習重點
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【明報專訊】心理描寫與側寫
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灣區港校展逾330校參加 上屆有校收300申請 津中議會：介紹香港非為「救亡」
收3位數假文件個案 科大商院：無人已入讀
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