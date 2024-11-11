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教育

4人參選港大本科生代表 倡增入宿機會提升校政透明

【明報專訊】多間大學正陸續舉行學生代表選舉。其中香港大學本周四（14日）將舉行校務委員會本科生代表選舉，共4人爭一席。根據港大學生會《學苑》引述校方選舉公告，有候選人以改善住宿安排為政綱，倡議為所有本科生提供最少一年入宿機會；另有候選人指港大高層「似乎存在權力鬥爭」，惟學生無從得知，盼提升校政透明度及問責。

《學苑》引述校方選舉公告，稱候選人之一的社會科學學士三年級生蕭正元在競選網站提出改善住宿安排，倡議為所有本科生提供最少一年的入宿機會。

另一候選人、經濟金融學學士一年級生梁文謙提出「不再排隊」計劃，建議以穿梭巴士連接校園及西營盤、堅尼地城兩個港鐵站，以減少香港大學站的擠塞。

港大工商管理學學士（法學）及法學士三年級生鄧俊彥亦是候選人之一，他在社交網站發布競選宣言，提到近年港大亂象頻頻，在各種文章與社評層出不窮之際，作為學生卻對內情所知甚少，僅大約知道「校方高層似乎存在權力鬥爭，副校長任命亦出現波折」。他認為現時紛擾多已平息，是重新檢視大學管治架構的良好時機。另一修讀社會科學學士（政治學與法學）及法學士的五年級生CHAN Chun Wing，亦是候選人之一。

此外，嶺大學生會代表會日前在社交網站稱，參選學生會的內閣「昶」初步當選；如選舉投訴期內無接獲投訴，代表會選舉委員會將公布正式結果。

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