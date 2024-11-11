累計680學生獲帶路獎學金 印尼生返港讀博士盼回饋

政府新聞網昨介紹一帶一路獎學金計劃，當中來自印尼的Vincent Tjuatja是獎學金得主之一，他在2018年入讀理大土木及環境工程學系，畢業後留港工作；現時重返理大修讀博士課程，專研水力學，包括研究檢測喉管滲漏的方法，冀研究成果可投入應用，藉此「回饋香港」。

教局：帶路國家學生聯繫密 助港融合全球

一帶一路獎學金計劃旨在吸引一帶一路沿線國家或地區的傑出學生來港升學，並修讀公帑資助的全日制學士學位課程和全日制研究院研究課程，政府表示，迄今逾680名學生受惠。

至於《施政報告》提出推廣「留學香港」品牌，政府稱會以獎學金等繼續吸引更多境外學生，尤其東南亞國家聯盟、其他一帶一路國家學生來港升學。教育局首席助理秘書長（高等教育）季桑表示，來自東盟和一帶一路國家的學生畢業後「往往與香港保持密切聯繫」，並建立有價值的國際網絡，「這些聯繫可促進各領域合作，進一步將香港融入全球社會」。

准非本地生畢業留港兩年 便利搵工

政府又稱，「積極推廣『留學香港』的同時，留住人才同樣重要」，因此推出非本地生畢業留港或回港就業安排，准非本地生在本港專上院校畢業後逗留24個月，以申請工作，「方便他們在香港闖一番事業」。