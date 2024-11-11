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教育

中大研酒店住宅作宿舍 內地生佔非本地生六成 擬伙發展商增宿位

【明報專訊】各資助大學今學年可取錄更多非本地生，中大入學及學生資助處長王家徹稱，今學年招收的內地與海外非本地生比例約6：4，又稱中大增收非本地生時面對不少挑戰，包括宿位短缺、師生比例變化等，重申大學推動國際化之際「必須平衡本地生福祉」。他透露中大正考慮與私人發展商合作，將現有的住宅或酒店用作學生宿舍，盼助非本地生解決住屋問題。

指租金難負擔 對外地生是挑戰

王家徹表示，校方正面對宿位短缺的問題，透露中大目前正與私人發展商商討，包括將現有的住宅或酒店改作學生宿舍，惟未有具體細節。至於校內配套，他稱崇基、聯合書院正建新宿舍，新亞書院新宿舍「梅雲堂」去年已讓學生入伙。他認為住宿對非本地生是一個很大的挑戰，因本港的地價「全世界最貴」，「如同學沒有可負擔的（affordable）住宿，要他們靠租（外面的住宅）是挑戰」。

除了住宿問題，非本地生亦要適應本港的上課模式。來自內地的劉志穎正就讀中大環球經濟與金融跨學科主修課程，她說在中大讀書並非一帆風順，稱以往在內地多以中文教學，猶記得初來乍到需適應全英文教學，又指香港的學期較內地短，需更好地規劃時間，現為四年級生的她打算海外升學，亦有意回港工作。

中大早前已透露今學年取錄約800名非本地生，佔整體本科生近25%，未達佔核准學額40%的上限。王家徹說，今年招收的內地生與外地生的比例約為6：4，預計來年會增收更多非本地生，但強調校方會「睇餸食飯」，不覺得教育局或教資會有「KPI（關鍵績效指標）」要求大學「跑數」。

今年《施政報告》提出發展「留學香港」品牌，王家徹稱，中大會與其他院校共同外訪，曾到印度、迪拜、越南及蒙古參與教育展，校方近月亦到訪印尼、哈薩克斯坦、中東等地宣傳來港留學。

稱假學歷情况可控 會嚴格處理

不過，今年屢見不同院校捲入假學歷事件，王家徹說中大對假學歷「零容忍」，無意淡化事件嚴重程度，但指個案規模暫時可控，未至於使海外學生或家長對本港失去信心，更稱本港各院校現時審批申請人時「認真了很多」，又指中大會以「過度反應（overreaction）」的嚴格措施來應對，「我覺得那些家長、學生不會嫌我們煩，問長問短，又要交這樣、交那樣」，建議教育局可牽頭制定收生措施或標準，並統一要求院校跟隨。

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