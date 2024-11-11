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教育
2024年11月11日星期一
常識學堂 第317期
中大研酒店住宅作宿舍 內地生佔非本地生六成 擬伙發展商增宿位
累計680學生獲帶路獎學金 印尼生返港讀博士盼回饋
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公民點對點：首8月355青少年涉詐騙被捕
公民點對點：各地如何打擊電騙？
拆題教室：太空安全
解讀關鍵詞：三中全會 Third Plenary Session of 20th CPC Central Committee
法治教育：普通法重判例 大陸法重法典
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趣學STEAM：廢物成布料 碎布變圖案
新聞解碼：恐龍化石 現香港
偵探M.A.D.：真假鈔票
偵探M.A.D.：答案
偵探M.A.D.：答案
【明報專訊】1. 硬幣：1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元
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