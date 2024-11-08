浸大灣區交流 海外生：內地生比港生思想開明

珠海修讀 七成計劃參加者非本地生

來自馬來西亞的浸大生Samuel Tan，現就讀公關及廣告課程三年級，去年曾參與計劃。被問怎看香港及內地學術自由、會否擔心在內地學習會觸碰「紅線」，他說起初有顧慮，但在內地學習時發現內地生比相像中開放，甚至比香港學生思想開明，舉例在「LGBTQ」性小眾議題上敢於發聲，校內亦有跨性別學生。他有感香港正提倡共融，但本地生較保守，只着重個人事務。

李雲英昨表示，今學年計劃參加人數增40%至約140人，當中約七成是非本地的浸大生。她稱本地生過往受疫情阻礙北上，對大灣區認知不多，認為最好的方法是讓他們親身體驗大灣區的發展及環境。至於8間資助大學的非本地生限額增至佔核准學生40%，李雲英稱浸大正朝限額「暴風式地成長」，指大學可吸納各國生源。