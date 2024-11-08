浸大灣區交流 海外生：內地生比港生思想開明

【明報專訊】浸大上學年推出「大灣區延伸學習計劃」（下稱計劃），讓學生到珠海的北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院，修讀一個學期或學年。有去年參與計劃的海外生稱，發現內地學生比想像中開放，甚至比香港學生思想開明，例如談論性小眾議題時敢於發聲。浸大國際事務處總監李雲英稱，七成計劃參加者為非本地生，被問是否無法吸引本地生，她指本地生皆喜歡，相信過往因新冠疫情阻礙本地生北上，導致對大灣區認識不多。
珠海修讀 七成計劃參加者非本地生
來自馬來西亞的浸大生Samuel Tan，現就讀公關及廣告課程三年級，去年曾參與計劃。被問怎看香港及內地學術自由、會否擔心在內地學習會觸碰「紅線」，他說起初有顧慮，但在內地學習時發現內地生比相像中開放，甚至比香港學生思想開明，舉例在「LGBTQ」性小眾議題上敢於發聲，校內亦有跨性別學生。他有感香港正提倡共融，但本地生較保守，只着重個人事務。
李雲英昨表示，今學年計劃參加人數增40%至約140人，當中約七成是非本地的浸大生。她稱本地生過往受疫情阻礙北上，對大灣區認知不多，認為最好的方法是讓他們親身體驗大灣區的發展及環境。至於8間資助大學的非本地生限額增至佔核准學生40%，李雲英稱浸大正朝限額「暴風式地成長」，指大學可吸納各國生源。