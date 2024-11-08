理大質素核證報告 讚推動學生參與校政

教資會轄下質保局委任評審小組，今年4月與理大教職員、學生等持分者進行核證會議，昨公布質素核證報告。

報告其一章節為「檢視和優化大學支援學生的安排」，提到理大設穩健、有效的機制，鼓勵學生參與課程發展，又指在大學、學院和學系層面的主要委員會，大多有學生代表參與，負責收集同學對各關注事項的意見。

籲規範化程序 便學生成員傳達資料

報告指出，校方會在相關委員會會議上充分討論及回應收集所得的學生意見，再與教學和非教學部門共享資料，惟資料多以報告形式載述，「未必可以適時傳達給相關學生」。評審小組建議理大訂立規範化程序，以便學生成員迅速傳達資料，「從而與他們所代表的學生相互之間建立恆常而緊密的聯繫」。

評審小組認為理大設有全面制度支援本科生和研究生，又指理大推動學生積極參與大學管治工作，確保校方可收集使用者的回饋，以適時調整。

另外，核證報告指出，理大推行由學系領導的「學業指導制度」，以確保學生獲指派一名學業指導教師；師生比限定為1比30，以免教師應接不暇。

評審小組認為制度有助學生與教學部門穩定聯繫，又指校方代表協助有特殊需要的學生，亦提供輔導、語文中心等額外支援。不過，小組發現約30%至40%學生未受惠於學業指導，建議校方「探求更多機遇」，提高學生參與度。

核證報告載列理大回應稱，將繼續全力跟進評審小組的各種建議。校方昨亦發稿稱，報告高度肯定理大在保障和提升課程標準和質素方面的成就，並認同校方轉用「組合為本」的收生策略，可擴闊學生學習途徑。