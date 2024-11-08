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教育
2024年11月8日星期五
中華小學堂 第040期
理大質素核證報告 讚推動學生參與校政
學生選校董受校外採訪可DQ 嶺大：讓選舉公平公正
浸大灣區交流 海外生：內地生比港生思想開明
次輪研究配對補助金 議員關注成果知識產權誰屬
大觀園：在不同角落「玩」建築
大觀園：貝聿銘：人生如建築
書與人生：建築轉為文字 傳播背後文化
人物例子庫：盧煜明：科學是尋找永恆的真理。
諗諗佢：分析什麼是「分析」——以「小處不可隨便」為例
見聞識玩：雪山之王——雪豹
見聞識玩答案
奇趣中華：無竹令人俗
穿越古今山：誰發明漢字大寫數字？
大笑堂：如此如此
見聞識玩答案
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【明報專訊】■玩一玩（請看附圖）
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理大質素核證報告 讚推動學生參與校政
學生選校董受校外採訪可DQ 嶺大：讓選舉公平公正
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次輪研究配對補助金 議員關注成果知識產權誰屬
大觀園：在不同角落「玩」建築
大觀園：貝聿銘：人生如建築
書與人生：建築轉為文字 傳播背後文化
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諗諗佢：分析什麼是「分析」——以「小處不可隨便」為例
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