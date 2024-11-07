QS亞洲排名 港3大學入頭10

北大連續3年榜首 城大超科大排第十

984間大學納入QS 2025年亞洲大學排名，首10名有4間內地大學及3間香港大學（見表）。其他資助大學中，科大排11，理大排17，浸大排71，嶺大排188，首次上榜的教大排第212。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，「留學香港」品牌等措施吸引全球人才及令本港國際學生增加，又稱師資及學術合作產出領先世界的研究，重塑香港在學術和研究的強勢地位。

QS：「留學香港」品牌吸全球人才

港大昨表示，相信優秀表現有助實踐政府倡議的「留學香港」品牌。中大稱，將在創新研究及教學精益求精，「為香港、國家以至全球作貢獻，造福人類」。

城大表示，排名印證香港為最佳留學城市之一，引述校長梅彥昌稱「大學排名節節上升，彰顯大學在學術科研方面穩步向前」，會繼續吸引全球人才。理大稱排名反映大學在高等教育領域的卓越表現備受肯定，未來將加強與全球各地伙伴聯繫與合作。教大稱首次參與該排名，引述校長李子建說「令人鼓舞」，將續為推動香港成為國際專上教育樞紐作更大貢獻。

科大、浸大均稱不同因素影響排名。科大稱會參考昨公布的排名，繼續在教學產研各方面不斷求進。浸大表示會繼續留意不同排名，作為持續提升教研水平的參考。嶺大稱明白排名所帶的滯後效應，期待未來參考指標能反映嶺大最新成果。

QS亞洲大學排名按11個指標評分，涵學術聲譽、僱主聲譽、師生比例、每篇論文引用率等。