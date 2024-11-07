稱八大中最密 理大申放寬限高 引述教資會謂欠6.4萬平方米樓面 要配合科研

明報記者 劉思昆

理大昨回覆，放寬高度能提供「更大設計彈性」，更靈活應對未來長遠發展需要。校方稱已做多項技術評估，涵蓋交通、景觀、通風及排污等方面，將致力在實際空間需求與校園環境質量、公共及綠化空間中平衡。

至於校內李嘉誠樓和李兆基樓現時分別高約87米和70米，校方表示因2008年前已建成，不受高度限制影響。

理大及規劃署代表本周二（5日）在油尖旺區議會討論放寬校園高度限制。規劃署文件指出，據現時尖沙嘴分區計劃大綱，理大主校園屬「政府、機構或社區」地帶，高度限制為主水平基準以上45米；又稱「為推展政府發展高等教育及將香港建設成國際專上教育樞紐的政策」，理大一直在主校園推動多項加建及重建計劃，更有效運用土地資源，提供新學術設施，故盼放寬高度限制。

劉文彪前日在區議會稱，理大學生人數現時在8間資助大學中僅次港大，約3.3萬人，但主校園僅佔地約8.8公頃，「如果以學生人數的密度來說，我們是全港最密」。

舉例機械人AI需較大「淨高」空間

劉又稱，按教資會標準，該校應有約26.5萬平方米樓面面積，現時尚欠約6.4萬。他續說，理大是「全球百大」其中一員，為配合未來科研等步伐，盼放寬高度限制。

劉透露，最近完工的圖書館及行人天橋不考慮重建，而校園首期於1970年代完工，不但「年份較高」，空間亦不符科研發展要求，舉例發展機械人或人工智能需較大「淨高」空間，「如果大家來到理大，會發現裏面每層都好矮」，如可重建就可增大「體量」。

議員關注不對外開放 校方：登記後可參觀

經民聯區議員陳少棠歡迎放寬高度限制，但關注理大現時不對外開放，「現時國安法下沒『黑暴』的事發生，香港治安亦好好，會否因為懼怕這事件而不讓人再入校園？這樣很可惜，希望所有大學、休憩環境都讓市民共享」。

劉文彪回應稱，理大「每一個周期」都會審視校園開放事宜，又說校內非本地生增加，放學時「非常擠塞」，強調訪客登記後可參觀校園。