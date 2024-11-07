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教育
2024年11月7日星期四
公民學堂 第078期
稱八大中最密 理大申放寬限高 引述教資會謂欠6.4萬平方米樓面 要配合科研
QS亞洲排名 港3大學入頭10
放眼中國：修復長城
速讀公民：HPV疫苗接種
影視看文化：我們都是這樣看「成長電影」長大的
公民考察：潮州看廣濟橋
衛生快訊：甲型鏈球菌可致命
衛生快訊：參考答案
中外人物：中國飛魚潘展樂
綠色生活：ESG 環境 社會 企業管治
綠色生活：參考答案
放眼經濟：演唱會經濟
世界之趣：自治邦波多黎各
世界之趣：應有盡有的小鎮——阿蒂約
世界有話題：全球面臨大挑戰
世界有話題：答案
誰是第一：百年高溫之最
中外人物：中國飛魚潘展樂
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【明報專訊】2024年巴黎奧運中國泳手潘展樂以46.40秒率先觸池，破世界紀錄，奪得中國首面奧運男子100米自由泳金牌。
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稱八大中最密 理大申放寬限高 引述教資會謂欠6.4萬平方米樓面 要配合科研
QS亞洲排名 港3大學入頭10
放眼中國：修復長城
速讀公民：HPV疫苗接種
影視看文化：我們都是這樣看「成長電影」長大的
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世界有話題：全球面臨大挑戰
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誰是第一：百年高溫之最
稱八大中最密 理大申放寬限高 引述教資會謂欠6.4萬平方米樓面 要配合科研
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放眼經濟：演唱會經濟
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