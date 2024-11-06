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教育

中文卷考生基礎不佳 籲多閱讀

【明報專訊】過往不少學生視中學文憑試（DSE）中文科為死亡之卷，昨出版的《試題專輯》指出閱讀卷考生語文基礎知識不足，包括未能指出句子修辭手法。考評局稱，「現今生活資訊氾濫，視聽娛樂固然多姿多采，但閱讀和思考亦不宜偏廢」，提醒考生多讀多寫，多讀有深度作品，「思考與其生命之關係，獲取心靈的滿足」。

DSE中文科設閱讀和寫作兩卷，今年逾3.9萬名日校考生應考，91.2%考生獲第2級或以上。

今年中文閱讀的白話文篇章以內地作家李娟的《繁盛》為題，考評局稱文中表達人類為求生存無法不破壞自然，作者為此無奈，稱考生如忽略個別句子，就會主觀地認為作者痛恨人類破壞大自然，「忽略重點字詞和文句，輕則對文章的理解流於表面，重則張冠李戴，誤解文意」。

考評局稱考生「閱讀和思考不宜偏廢」，又指「優秀的作品不單邏輯嚴謹或情采並茂，更是對人間世的觀照」。

至於中文寫作卷包括3條選答題，其一題目為「無愧的選擇」。《試題專輯》指出，無愧可以是對自己、對別人、對天地，指考生以人生大小的「選擇」來扣連「無愧」，立意明確，惟略欠深刻。

局方稱不少素材與職業道德相關，如社工拒瞞學生被家暴、記者貫徹求真精神，當中有心思的題材包括主人糾結是否搶救病重寵物，眼見寵物平日受苦於心不忍，念及往常親暱互動又倍感不捨，最終忍痛放棄治療，雖有憾但無愧。

說話卷現港式英文

另外，考評局稱有英文科說話卷考生使用「港式英文」，例如「I very agree with you（我很同意你）」及「different country people（不同國家的人）」。

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