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教育

中史考生論述欠根據 割讓九龍當租 考評局：遠離水準

【明報專訊】今年中學文憑試（DSE）中史科，有題目考《北京條約》對中國主權造成的損害，考評局《試題專輯》稱有考生論述時欠缺史實根據，部分人將「割讓九龍半島」變成「租借九龍半島，為期99年」。另外，有考生誤以為《論語》是由孔子整理典籍，事實上為孔門弟子編纂。

今年5306名日校考生赴考DSE中史科，91.7%獲第2級或以上。該科設兩卷，《試題專輯》顯示，卷一考問中國主權的第6題，選題百分率高達75.2%。考評局稱不少考生論述欠缺史實根據，表現遠離水準，部分考生將英國通過《北京條約》割佔九龍半島南部，錯誤寫成「租借九龍半島，為期99年」、「割讓九龍半島北部」或「九龍半島界限街以北」。局方指，考生混淆南北，「一字之差，謬以千里」。

卷二有題目問1950年代新儒家在香港的發展，選題百分率全卷最低，佔0.03%，局方稱此題欠缺較好表現者，又指考生未能列舉新儒家學者的姓名、所辦院校、雜誌等。此題後半問「儒家文化在內地改革開放後漸受重視的原因」，稱有考生「連1978年才開始改革開放也沒有認識」，作答時卻「奢言」文革時種種思想鬥爭，認為儒家較法家為佳，批評「可謂風馬牛不相及」。

問中蘇交惡 答中印衝突

此外，有資料回應題提供兩幅圖片，考問1953年與1969年中國和蘇聯的關係轉變，考評局稱大部分考生能清晰指出由友好轉為惡劣，但不少考生解釋時混雜其他原因，例如中印邊境衝突和珍寶島事件，局方稱考生「泛泛而論，未能緊扣資料作回應」。

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