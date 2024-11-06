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教育

DSE公民科半數答錯基本法題目 四成考生認錯大灣區城市 考評局稱滿意整體表現

【明報專訊】考評局昨出版各科《試題專輯》，輯錄2024年中學文憑試（DSE）考生表現及評卷參考。取代通識教育科、首屆公民與社會發展科設5題多項選擇題（MC），包括要求考生判斷哪個關於《基本法》的陳述正確，《專輯》反映今年一半考生答錯，另有近四成考生認錯大灣區城市。考評局稱考生整體表現令人滿意，答題大致表現合理水平。

DSE公民科只分達標與否，今年40,104名日校考生應考，達標率94.1%。首屆全卷5條選擇題中，最多考生答錯關於《基本法》一題，其中「《基本法》的釋法權屬於香港特別行政區立法會」的選項屬錯誤陳述。另一題要求判斷佛山、泉州、肇慶是否大灣區城市，62%人答對，即近四成人答錯。

表現最佳長題目：內地綜合國力與教育發展

此外，卷中有8條長題目，首題涉及內地綜合國力與教育發展，考生表現最佳。另一題問及參加內地遊學團，對加強學生國民身分認同的看法，局方稱部分考生僅指出遊學團好處或經歷，未能清楚解釋如何加強國民身分認同。

保良局朱敬文中學副校長雷兆邦表示，兩題選擇題考核的概念並不艱深，初中生活與社會科等課堂均有教，料學生溫習未夠徹底，忽略細微概念。

教界料操卷減少 答題技巧退步

雷分析，長題目不扣題是考生通病，以往通識或其他科只得表現較優異的學生能扣連兩種概念作答。隨着改制為公民科，他稱課程內容減少及評分制度只分達標與否，課堂亦減少操卷，部分學校甚至不設公民科補課，認為整體學生答題技巧較以往遜色。他說公民科的答題技巧與語文、人文類學科相輔相成，或同時影響學生在中文科議論文，以及旅遊與款待等科目的長題目表現。

另外，本報翻閱過往由考評局出版的DSE通識科《試題專輯》，過往載有「試題設計的原則」，列明希望評估考生的思考能力，「運用多角度、創造力和恰當的思考方法來分析議題、解決問題、作出明智的判決和提出結論和建議」等，惟公民科《專輯》則未見載列。考評局昨回覆本報，稱《專輯》旨在提供科目評核大綱、試題、評卷參考等，建議上考評局網頁查閱評核目標及試題模式等資料。

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