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教育
2024年11月6日星期三
Smarties' Power English 第420期
DSE公民科半數答錯基本法題目 四成考生認錯大灣區城市 考評局稱滿意整體表現
中史考生論述欠根據 割讓九龍當租 考評局：遠離水準
中文卷考生基礎不佳 籲多閱讀
時事中文：以哈戰爭一年後
時事中文：為何而戰
乜乜物物：用眼睛寫出有情文字
飽肚愛情學：取悅眼睛征服胃——色香味俱全送禮攻略
視聽之娛：舒明的影評精神——兼談新書《日本電影人物志》
文字發酵：師之多面體
文字發酵參考答案
Talk of the town：Rise in food prices
Talk of the town：Why do global food price increase?
Talk of the town Answers
Grammar：Possessive 's
Grammar Answers
Game
Game Answers
Talk of the town Answers
【明報專訊】■Game
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DSE公民科半數答錯基本法題目 四成考生認錯大灣區城市 考評局稱滿意整體表現
中史考生論述欠根據 割讓九龍當租 考評局：遠離水準
中文卷考生基礎不佳 籲多閱讀
時事中文：以哈戰爭一年後
時事中文：為何而戰
乜乜物物：用眼睛寫出有情文字
飽肚愛情學：取悅眼睛征服胃——色香味俱全送禮攻略
視聽之娛：舒明的影評精神——兼談新書《日本電影人物志》
文字發酵：師之多面體
文字發酵參考答案
Talk of the town：Rise in food prices
Talk of the town：Why do global food price increase?
Talk of the town Answers
Grammar：Possessive 's
Grammar Answers
Game
Game Answers
DSE公民科半數答錯基本法題目 四成考生認錯大灣區城市 考評局稱滿意整體表現
中史考生論述欠根據 割讓九龍當租 考評局：遠離水準
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時事中文：以哈戰爭一年後
時事中文：為何而戰
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文字發酵參考答案
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Game
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