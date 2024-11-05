科大擬建醫學院 梁智鴻領導顧問小組

成員包括何大一化學諾獎得主

科大昨稱，顧問小組背景多元，涵蓋醫學、公共衛生及教育領域。主席梁智鴻有近60年泌尿科專科醫生經驗，校方稱他在醫療和公共領域均有豐富的專業知識，曾經出任多項公職，包括醫學界立法會議員、醫管局主席及行會成員。梁2009年至2015年曾任港大校委會主席，科大稱他於建立港大深圳醫院扮演重要角色。其他成員包括著名病毒學家何大一、英國前衛生部長Ara Darzi勳爵、曾獲頒諾貝爾化學獎的史丹福大學著名醫學教授 Roger Kornberg，以及新加坡眼科醫生兼臨牀科學家黃天蔭。

科大校長葉玉如讚揚梁智鴻是本地舉足輕重名醫，他的公共醫療、人才培育和教育經驗對科大推動第三所醫學院至關重要，又相信顧問小組成員能發揮所長，協助科大校董會帶領並監察科大推進醫學院項目，以回應本港對醫療專業人才的需求。葉希望更多醫學人才加入科大團隊，促進醫學教育及研究的高質量發展。校方稱顧問小組將繼續引薦和招募成員。

科大引述梁智鴻表示，對於協助建立醫學院「既感恩又興奮」，盼培育能迎接未來挑戰的醫生。