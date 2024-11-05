政府擬修例訂最低收生 職訓局料達標未憂殺校

《條例》現時不涵蓋VTC院校，當局正建議將《條例》擴闊至適用於所有開辦本地學位和副學位程度的自資專上教育課程的機構，統一規管，又加入「學生人數應足以讓學院提供有意義的學習環境和體驗」為學院註冊條件。以VTC為例，轄下THEi開辦多個學士學位課程。

收生與去年相若 稱修例助提升質素

郭展幹昨在傳媒午宴指出，修例有助提升質素保證機制，亦配合THEi發展為應用科學大學，認為是好事，並不擔心。問到會否憂慮修例導致其他院校「殺校潮」，郭稱不了解其他院校，強調「看不到THEi不符合要求」。郭展幹稱VTC收生整體與去年相若，當中香港專業教育學院（IVE）去年開辦的「寵物護理及保健」及「遊戲為本學習」高級文憑課程收生人數分別較預計學額多約一倍及近兩倍。

今年接近用盡特殊收生學額

教育局去年上調「特殊收生學額」至10%，讓院校取錄未達最低入學資格但非學術範疇有傑出表現的學生。郭稱今年接近用盡限額，認為限額夠用，又強調相關學生的成績不遜於其他學生。他續稱，今年有數百學生獲「校長推薦計劃」推薦入學，按年增約兩倍，當中每3個推薦中便有一人獲取錄。

IVE運動教練學高級文憑一年級生黃偉嵐小六起學習霹靂舞，曾贏得2021年舞蹈世界盃等比賽的冠軍，亦曾代表香港出賽。他在中學文憑試（DSE）成績不俗，但中文科失手，在彈性收生安排下順利入學。日後希望繼續做跳舞教練的他表示，IVE課程理論與實踐並重，家人均支持他按興趣升學。