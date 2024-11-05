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2024年11月5日星期二
星笈中文 第143期
政府擬修例訂最低收生 職訓局料達標未憂殺校
科大擬建醫學院 梁智鴻領導顧問小組
張翔與港大百學生遊維港
搶救卷二．看圖寫作題：本於「圖」明其「意」
搶救卷二：看圖再立意 重寓意啟發
搶救卷二：按圖索驥示範
有種讀書法：興趣作方向 人生不偏航
搶救卷二．看圖寫作題：本於「圖」明其「意」
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【明報專訊】「看圖寫作」首見於2012年的DSE練習卷，其後2014和2022年兩度出現。
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