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教育

城大診斷毛孩淋巴瘤 研新技術省時免開刀

【明報專訊】上載一幀貓狗的染色組織影像，每個細胞的抗體反應、形態和位置最快可於30秒內全被標示——這項由城大初創研發的技術，可縮短獸醫診斷淋巴瘤細胞的時間。團隊現時採用新採樣方式，以微針抽取動物血液或體液樣本，避免要「毛孩」麻醉及開刀，測試結果與傳統方法一致，目標3至5年後擴展應用技術至10間大型獸醫診所及化驗所。

95.6%準確 每次服務擬20美元

淋巴瘤常見於貓狗，城大初創「ITsci」創辦人之一、城大物理學系副教授劉康德表示，10萬隻狗中約有60隻患淋巴癌，貓則有近50隻。他指出，傳統診斷方法中，獸醫會從動物取得組織切片，再送往實驗室處理多種染色，惟每塊組織只能染色一次，且兩三天後才有結果，而新技術結合AI及數碼醫學成像技術，有助將識別腫瘤細胞的時間大減，亦可做多個虛擬染色。至於準確度，他稱目前約100個臨牀試驗樣本中，診斷異常細胞的準確度達95.6%，正常細胞準確度則為89.1%。現時團隊擬定每次服務收費為20美元（約155港元），稱較傳統診斷費用100至200美元（約780至1560港元）相宜。

團隊最新以微針抽取動物腫瘤的液體樣本，避免毛孩接受麻醉、開刀的風險。劉康德稱，團隊正在城大賽馬會動物醫學及生命科學院做臨牀試驗，當中10犬使用新技術的測試結果與傳統方法一致。

談到研發困難，劉康德表示資金最受限，整個研發成本近1000萬港元，當中城大創新創業計劃「HK Tech 300」曾向團隊提供資金。劉稱，倘未來推展至其他獸醫化驗所應用，料需為每間診所支付約100萬至200萬元，以添置儀器及做額外檢測等。

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