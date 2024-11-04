赴升學博覽內地家長：憂DSE競爭不及陸生

兩手準備 稱負笈英澳利回港發展

博覽會昨於九龍香格里拉酒店舉行。家長劉女士及陳女士結伴參觀，她們希望就讀中六的子女升讀本地大學，不過仍做「兩手準備」，萬一子女DSE「失手」、無法升讀本地大學，可選海外大學。其中劉女士經「資本投資者入境計劃」來港，認為香港教育環境較內地輕鬆，「內地學生讀書很強」，她覺得近年不少來自內地的學生來港考DSE，擔心不少本地大學學位被「搶走」，所以提早了解海外升學資訊，又稱倘海外升學會選擇英國或澳洲，當地學歷較受香港認可，方便女兒回港發展。

顧問：查詢增兩成 少問升學移民

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，今年查詢數字較去年博覽會多約兩成，暫未知原因。她同樣指出有家長反映，近年有感更多內地生考DSE，憂本地大學學位競爭大；又稱今年較少人查詢升學移民，料有意移民者早已離港。古說，查詢者涵蓋中二至中六學生及家長，當中初中生及家長主要查詢海外升學費用，以便及早儲蓄。

有本地生首選升讀本地大學，惟因心儀學科開設較少學位，擔心成績欠佳未能入讀，故預先了解海外升學資訊。中六劉同學有意升讀運動科學（Sports Science），認為本港大學較少相關學科，因此父母建議他先了解海外升學資訊作「後路」。劉說，他在英國讀書的親戚讚當地教育不錯，澳洲大學的相關學科亦有名氣，故若海外升學將會到英國或澳洲。中六馮同學昨偕母親參觀展覽，盼讀電影製作，將視乎DSE成績能否升讀本地大學，否則會考慮英國或澳洲升學。