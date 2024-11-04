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教育
2024年11月4日星期一
智學公民 第103期
赴升學博覽內地家長：憂DSE競爭不及陸生
城大診斷毛孩淋巴瘤 研新技術省時免開刀
赴全國人大 李慧琼：爭取就陸港大學合作提問
公民點對點：中國「組合拳」振經濟
公民點對點：中國房地產大事回顧
圖表開箱：中國第三季GDP增4.6%
拆題教室：大數據發現長者患糖尿死亡風險較高
職業解碼：處理複雜爭論 充滿挑戰——律師劉佳韻
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：雜耍LEGO機械人
趣學STEAM：亮相世界賽 表演轉碟變臉
新聞解碼：「女神」挖隧道
齊來動動手：投射要有光
公民點對點：中國房地產大事回顧
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【明報專訊】住屋是生活基本所需，是不少人一生積蓄的匯總，也是實現資產增值的一大途徑。一地經濟增長離不開房地產市場，而樓價升跌關乎國計民生。
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