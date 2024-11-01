理大研港海鮮污染 進食貝類年攝萬顆微膠

領導研究團隊的理大食品科學及營養學系副教授方家熙，採用顯微拉曼光譜法（Raman microspectroscopy）的自動測繪技術調查本地海洋食品，例如青口積存的微塑膠數量和特徵。

港人攝取量高歐亞其他地區5倍

團隊為進一步證實微塑膠有可能被人體攝取，分析港人糞便中微塑膠含量數據，發現港人的微塑膠攝入率較其他亞洲和歐洲地區可高約5倍。基於研究發現，團隊正積極探討微塑膠對人體健康的潛在後果，以及聯同理大其他學系的研究，利用氣泡屏障和細菌生物膜從海水中移除微塑膠的不同方法。研究已發表在Toxics期刊。

方家熙膺皮尤海洋保育學者 東亞唯一

理大昨表示，方家熙最近獲選為2024年度「皮尤海洋保育學者」，是全球6名得主之一，亦是唯一來自東亞地區的獲獎科學家，又引述方家熙稱，各項研究成果不斷激發他開發及應用先進技術，盼探索應對微塑膠問題的創新方案和策略，以減輕微塑膠污染的影響，並保護「珍貴海洋生態」，包括確保海洋食品可持續發展。