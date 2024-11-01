中大副校陳金樑過檔星大學 新傳學院馮應謙任社科院長

SMU前日（10月30日）公布聘請陳金樑接任教務長（Provost），稱他正式上任前，會提早在明年3月1日加入SMU，處理交接工作。根據SMU管理層架構，教務長主理學術事宜，現時屬下有4名副教務長及9名學院院長。

陳轉投新加坡管理大學 世界排名585

SMU讚揚陳金樑在中大推動大學策略計劃、增加報讀人數、提升學生質素以至應對新冠疫情時，均「發揮關鍵作用（has played a key role）」。該校續稱，陳先後在新加坡國立大學、南洋理工大學及中大等亞洲頂尖大學擔任管理層，領導經驗累計超過25年，其在學術規劃、研究發展和學生體驗更是經驗豐富。

翻查資料，專研中國哲學和宗教的陳金樑，在2018年出任中大副校長，兩年後擢升為常務副校長。陳任內將中大的QS世界大學排名推高至全球第36名，創歷年新高，SMU現時排名第585。另外，陳金樑過往曾擔任中大署理校長，包括今年5月與教育局長蔡若蓮及高教界代表訪問北京，以代替在馬來西亞吉隆坡跌傷的校長段崇智。

中大校董會本周二（10月29日）致函全體職員，稱陳金樑今年4月已獲校董會通過續聘5年，惟近日他因私人理由決定在下月31日，即首個任期結束後提早離任；同日，校長段崇智亦致函大學友好，形容讓陳金樑返回新加坡是「我們的巨大損失、他們的收穫」。

擅內地法習超任法學院長

中大昨亦公布，新聞與傳播學院教授馮應謙接替趙志裕，擔任社會科學院院長，本月11日起生效，任期5年。校方引述馮稱，將致力構建一個鼓勵創新研究和跨學科合作的教學環境，盼培育具國際視野的專才，並提升整體教學和研究的水平。

至於現任法律學院暫任院長習超，今日起「坐正」，任期同為5年。中大稱習在內地法律、公司法及管治、證劵規管、財經規管及實證法律研究領域蜚聲國際。