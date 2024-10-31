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教育
公民學堂 第077期

EMO收件匣：單身焦慮

【明報專訊】「咁毒唔怪得你冇女朋友」、「將來嫁唔出你就慘喇」，你聽過以上說話嗎？單身真的很慘嗎？社交媒體盛行後，不少情侶會於大時大節「放閃」，單身的人或感悲傷，甚至因而焦慮。

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