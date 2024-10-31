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教育
2024年10月31日星期四
公民學堂 第077期
專上學院註冊修例 增收生要求 港專：辦學質素更重要
逾500中小學參加精神健康約章
港大學者入選麻省理工「科創35人」
放眼中國：文物鑑定與保護
速讀公民：高才通計劃
速讀公民：納米先進材料研發
你識唔識：《施政報告》減烈酒稅
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你識唔識：選擇題
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你識唔識：基本法問答
基本法問題答案：
EMO收件匣：單身焦慮
放眼經濟：恒生指數
世界之趣：地中海飲食
世界之趣：飲食金字塔 教你健康飲食
新聞有常識：破解蛋白質
認識地球：極光大爆發
EMO收件匣：單身焦慮
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【明報專訊】「咁毒唔怪得你冇女朋友」、「將來嫁唔出你就慘喇」，你聽過以上說話嗎？單身真的很慘嗎？社交媒體盛行後，不少情侶會於大時大節「放閃」，單身的人或感悲傷，甚至因而焦慮。
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專上學院註冊修例 增收生要求 港專：辦學質素更重要
逾500中小學參加精神健康約章
港大學者入選麻省理工「科創35人」
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速讀公民：高才通計劃
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