逾500中小學參加精神健康約章

立法會議員李浩然提出質詢，指今年9月開學初期，本港錄得多宗學童自殺，突顯學生精神健康的嚴峻情况。蔡若蓮昨書面回覆稱，參與《約章》的學校須按「4Rs」，即休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）及抗逆力（Resilience）共4個促進精神健康的要素，落實措施及舉辦活動，增強學生的幸福感及抗逆力。她續稱，學校亦須制定適切的校本課業政策，協調各科的課業量，平衡課業的質和量。

增主題式課程 推廣正向家長教育

蔡稱教育局亦將增加主題式的家長教育課程，並以多元模式，例如區本電影巡禮，推廣正向家長教育及提升家長照顧子女精神健康的意識。

教育局日前亦向立法會提交文件介紹《施政報告》教育政策，提及今學年推出高中及初小的「精神健康素養」資源套，內容重點包括認識精神健康疾病和有效的治療方法、鼓勵身邊人在有精神健康需要時求助，以及減低對精神病患者的負面標籤。