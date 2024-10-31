專上學院註冊修例 增收生要求 港專：辦學質素更重要

教育局近日在立法會文件交代修例建議，局方代表明天會出席立法會教育事務委員會討論。當局建議將《條例》適用範圍由現時11間註冊自資學院，擴至涵蓋開設副學位的註冊學校及資助院校屬下自資部門；又建議學院的註冊條件包括取錄足夠學生人數，並考慮其財政及可持續性、要以具效率和有效的方式進行管治等（見表）。倘院校不符合條件，修例建議賦權教育局長取消其註冊（DQ）。

指會否被殺校非修例重點

翻查資料，蔡若蓮前年赴立法會回應修訂《專上學院條例》，稱局方日後考慮取消院校註冊時，會檢視校方收生目標與實際收生之間的差距，不擬為全港設劃一的收生標準。

陳卓禧昨引述教育局長蔡若蓮早前曾提到「會把握為高等教育擴容提質」，認為高教界應聚焦修例能否提高本地高等教育質素。他認為修例後學院會否被「殺校」並非重點，強調局方不應只以收生人數為考慮條件。

稱自資院校有力參與國家項目

當局2020年提交修例諮詢文件，已醞釀修例多時。陳卓禧有感當年政府在考慮高等教育發展時，目光較「狹窄」，形容當時修例目標是為「收縮、整頓」自資院校，但他現時覺得政府以「融入國家發展大局」，「打造國際高端人才集中地」為目標。他續說，現在不僅資助院校，自資院校亦可以且有能力參與國家項目，修例擴展適用範圍能做到一視同仁。

陳卓禧又說，今年5月訪京時，港澳辦主任夏寶龍曾言所有院校都應貢獻國家，推動國家「教育強國」的目標，陳希望修例可協助高等院校扮演好「為教育強國貢獻」的角色。