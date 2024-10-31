明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

專上學院註冊修例 增收生要求 港專：辦學質素更重要

【明報專訊】政府擬修訂《專上學院條例》多年，教育局將在明年向立法會提交修例草案，局方建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。現時受條例規管的香港專業進修學校（下稱港專），校長陳卓禧昨向本報說，當局不應只考慮學院的收生人數，更應重視辦學質素。他認為修例關注點非在於會否令更多大專院校被「殺校」，而是能否幫助本地高等教育「擴容提質」。

教育局近日在立法會文件交代修例建議，局方代表明天會出席立法會教育事務委員會討論。當局建議將《條例》適用範圍由現時11間註冊自資學院，擴至涵蓋開設副學位的註冊學校及資助院校屬下自資部門；又建議學院的註冊條件包括取錄足夠學生人數，並考慮其財政及可持續性、要以具效率和有效的方式進行管治等（見表）。倘院校不符合條件，修例建議賦權教育局長取消其註冊（DQ）。

指會否被殺校非修例重點

翻查資料，蔡若蓮前年赴立法會回應修訂《專上學院條例》，稱局方日後考慮取消院校註冊時，會檢視校方收生目標與實際收生之間的差距，不擬為全港設劃一的收生標準。

陳卓禧昨引述教育局長蔡若蓮早前曾提到「會把握為高等教育擴容提質」，認為高教界應聚焦修例能否提高本地高等教育質素。他認為修例後學院會否被「殺校」並非重點，強調局方不應只以收生人數為考慮條件。

稱自資院校有力參與國家項目

當局2020年提交修例諮詢文件，已醞釀修例多時。陳卓禧有感當年政府在考慮高等教育發展時，目光較「狹窄」，形容當時修例目標是為「收縮、整頓」自資院校，但他現時覺得政府以「融入國家發展大局」，「打造國際高端人才集中地」為目標。他續說，現在不僅資助院校，自資院校亦可以且有能力參與國家項目，修例擴展適用範圍能做到一視同仁。

陳卓禧又說，今年5月訪京時，港澳辦主任夏寶龍曾言所有院校都應貢獻國家，推動國家「教育強國」的目標，陳希望修例可協助高等院校扮演好「為教育強國貢獻」的角色。

相關字詞﹕港專 專上學院條例

上 / 下一篇新聞