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教育
2024年10月30日星期三
語文同樂 第730期
科大開生物醫學課程收生40 配合申辦醫學院 亦盼拓學生出路
教局國教年曆「已完備」 教聯籲勿年年增活動
陳智思陳啟宗5人膺浸大榮譽博士
大人ing．土風舞冬菇：唱出名人一生
大人ing：川島芳子 命不由我的哀歌
視聽之娛：光影世界 鬼朋友
時事中文：特賀逐鹿辯論
乜乜物物：站在宿命 不同位置——朱川湊人〈昨日公園〉
文字發酵：粵學粵有趣
文字發酵：參考答案
Talk of the town：Drones Dance Across the Sky
Talk of the town：Application of drones in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：Powerful typhoons
Horizon：Distinctive animals found nowhere else
Answer：Horizon
視聽之娛：光影世界 鬼朋友
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【明報專訊】明晚是西方的萬聖夜，形形色色的驚慄影視作品湧現，除了鬼怪嚇人題材，光影世界其實還有不少「鬼咁精彩」又「鬼咁惹笑」的作品，讓觀眾又怕又笑。
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時事中文：特賀逐鹿辯論
乜乜物物：站在宿命 不同位置——朱川湊人〈昨日公園〉
文字發酵：粵學粵有趣
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Talk of the town：Drones Dance Across the Sky
Talk of the town：Application of drones in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：Powerful typhoons
Horizon：Distinctive animals found nowhere else
Answer：Horizon
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Answers：Talk of the town
Comic：Powerful typhoons
Horizon：Distinctive animals found nowhere else
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