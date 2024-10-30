教局國教年曆「已完備」 教聯籲勿年年增活動

教聯會本月初向全港學校發問卷，了解各校舉辦國慶活動及日常推展國民教育的情况，最終接獲522份回覆。結果顯示，幾乎所有受訪學校均曾舉辦國慶慶祝活動，262間（50%）受訪學校認為舉辦國慶活動「明顯加強」整體學生的國民身分認同，240間（46%）稱「有點增強」，6間（1%）表示會有「反效果」，其餘14間（3%）表示「不知道」。

「否則教師吃不消，沒那麼多課時」

胡少偉稱，每間學校對「國民教育活動規劃年曆」的理解不盡相同，認為當局需提醒學校不要將所有年曆項目變成「全校大活動」，部分項目可因應學生需要，選在不同年級、不同科目推展，「否則教師會吃不消，沒有那麼多課時」。他又說，現時年曆列出的項目已相對完備，「不希望政府明年又多幾個項目，希望有規劃或修訂，就算要加也不要年年加」。教聯會主席黃錦良期望局方推出更多支援措施，建議與愛國教育支援中心合作，開辦為國民教育統籌主任而設的培訓課程，助學校推行愛國教育。