明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

教局國教年曆「已完備」 教聯籲勿年年增活動

【明報專訊】教聯會昨日公布國慶活動及國民教育的調查結果，比對去年調查，反映愈來愈多受訪學校「與內地學校締結成姊妹學校」、「在特定日子辦國民教育活動」。教聯會副會長胡少偉表示，教育局每年發布的「國民教育活動規劃年曆」已相對完備，籲局方勿每年新增幾個項目，「兩三年檢視一次，有加有減會好些」。

教聯會本月初向全港學校發問卷，了解各校舉辦國慶活動及日常推展國民教育的情况，最終接獲522份回覆。結果顯示，幾乎所有受訪學校均曾舉辦國慶慶祝活動，262間（50%）受訪學校認為舉辦國慶活動「明顯加強」整體學生的國民身分認同，240間（46%）稱「有點增強」，6間（1%）表示會有「反效果」，其餘14間（3%）表示「不知道」。

「否則教師吃不消，沒那麼多課時」

胡少偉稱，每間學校對「國民教育活動規劃年曆」的理解不盡相同，認為當局需提醒學校不要將所有年曆項目變成「全校大活動」，部分項目可因應學生需要，選在不同年級、不同科目推展，「否則教師會吃不消，沒有那麼多課時」。他又說，現時年曆列出的項目已相對完備，「不希望政府明年又多幾個項目，希望有規劃或修訂，就算要加也不要年年加」。教聯會主席黃錦良期望局方推出更多支援措施，建議與愛國教育支援中心合作，開辦為國民教育統籌主任而設的培訓課程，助學校推行愛國教育。

相關字詞﹕國慶 愛國 國民教育 教聯會

上 / 下一篇新聞