明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

科大開生物醫學課程收生40 配合申辦醫學院 亦盼拓學生出路

【明報專訊】政府支持本地大學籌建第三間醫學院，其中科大去年底已表明會爭取建立。科大昨日介紹下學年（2025/26）推出「生物醫學及健康科學理學士」課程，被問新科是否為配合申辦醫學院的發展方向，校方稱不止於此，亦盼學生有更闊出路，當中畢業生可繼續深造臨牀醫學、遺傳病諮詢等範疇，「為香港將來發展成國際醫療創新樞紐出力」。

科大理學院副院長（招生及入學）麥晧怡表示，該院下學年推出兩個本科新課程，包括生物醫學及健康科學理學士，學額40個，其中25個經大學聯招（JUPAS）收生。根據JUPAS網站，報讀該科的申請人須面試。

麥說，預計新科的畢業生有更闊出路，可投身學術研究或公共衛生領域等，例如加入製藥或醫學科技公司，甚至在臨牀醫學、遺傳病諮詢和生物醫學研究等範疇深造。他說自己一直研究建立人類疾病模型，將在人體發現的基因變異，建立在線蟲相關基因上，以此進一步作深層次分析，有望研發新藥以治療患者，強調新科有助他將這些研究推展至本科。

被問新科是否為配合校方有意申辦本港第三間醫學院，麥重申科大「有興趣籌備」，亦對校方籌備團隊有信心，而推動新科不止為配合建立醫學院，亦冀學生有更闊出路，為升學及就業做好裝備。至於籌備醫學院進展，科大代表昨未進一步透露。

另開人工智能新課程 工學院推3新科

理學院另一新課程為「科學數據分析及人工智能」，工學院則推出3個新科。科大工學院工程教育創新中心主任林熙寧說，工學院下學年起採用雙軌入學架構，即採用大類收生及學系制，學生可以提早入讀心儀學系。

科大本周六（11月2日）將舉行本科入學資訊日，近日亦在網上公布今年入學的收生分數（見表）。科大本科招生及入學事務處長劉夢琳說，本學年取錄非本地本科生佔核准學額31%。

在中學文憑試（DSE）以外，科大亦參加學校推薦直接錄取計劃（SNDAS），在放榜前取錄具特殊才華的學生。本報日前統計，科大約七成半資助學士課程參加計劃，比例是8間資助大學中最少。劉夢琳稱校方現提供33個資助學士課程，其中25個已參加計劃，過往取錄率亦高，歡迎不同才能的學生入讀。

稱高度關注假學歷入學 未透露數字

對於多間院校先後揭發學生持假學歷入學，劉夢琳稱科大高度關注，一直嚴謹處理入學程序，校內亦有通報機制，找出以假學歷報讀多個科大課程的申請人，形容不會任由其「過骨」。被問科大錄得多少宗假學歷個案，她未透露數字。

相關字詞﹕理學院 生物醫學 新課程 醫學院 科大

上 / 下一篇新聞