科大開生物醫學課程收生40 配合申辦醫學院 亦盼拓學生出路

科大理學院副院長（招生及入學）麥晧怡表示，該院下學年推出兩個本科新課程，包括生物醫學及健康科學理學士，學額40個，其中25個經大學聯招（JUPAS）收生。根據JUPAS網站，報讀該科的申請人須面試。

麥說，預計新科的畢業生有更闊出路，可投身學術研究或公共衛生領域等，例如加入製藥或醫學科技公司，甚至在臨牀醫學、遺傳病諮詢和生物醫學研究等範疇深造。他說自己一直研究建立人類疾病模型，將在人體發現的基因變異，建立在線蟲相關基因上，以此進一步作深層次分析，有望研發新藥以治療患者，強調新科有助他將這些研究推展至本科。

被問新科是否為配合校方有意申辦本港第三間醫學院，麥重申科大「有興趣籌備」，亦對校方籌備團隊有信心，而推動新科不止為配合建立醫學院，亦冀學生有更闊出路，為升學及就業做好裝備。至於籌備醫學院進展，科大代表昨未進一步透露。

另開人工智能新課程 工學院推3新科

理學院另一新課程為「科學數據分析及人工智能」，工學院則推出3個新科。科大工學院工程教育創新中心主任林熙寧說，工學院下學年起採用雙軌入學架構，即採用大類收生及學系制，學生可以提早入讀心儀學系。

科大本周六（11月2日）將舉行本科入學資訊日，近日亦在網上公布今年入學的收生分數（見表）。科大本科招生及入學事務處長劉夢琳說，本學年取錄非本地本科生佔核准學額31%。

在中學文憑試（DSE）以外，科大亦參加學校推薦直接錄取計劃（SNDAS），在放榜前取錄具特殊才華的學生。本報日前統計，科大約七成半資助學士課程參加計劃，比例是8間資助大學中最少。劉夢琳稱校方現提供33個資助學士課程，其中25個已參加計劃，過往取錄率亦高，歡迎不同才能的學生入讀。

稱高度關注假學歷入學 未透露數字

對於多間院校先後揭發學生持假學歷入學，劉夢琳稱科大高度關注，一直嚴謹處理入學程序，校內亦有通報機制，找出以假學歷報讀多個科大課程的申請人，形容不會任由其「過骨」。被問科大錄得多少宗假學歷個案，她未透露數字。