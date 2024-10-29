嶺大師友啟動禮 首合併本科研究生

師友計劃將持續至明年8月，參與導師主要由嶺大校友及各行各業的資深專業人士組成，皆任職於香港、內地及海外的知名企業。每名導師將指導最多3名學員，透過定期會面及活動，向學生分享人生經歷和職場經驗，並提供行業實用資訊及生涯規劃建議。

近600人參與 歷屆新高

副校：助非本地生儲工作經驗

嶺大學術暨教務副校長陳漢夫稱，暫免兼職工作限制的安排將於下月底由非本地研究生擴展至本科生，校方將加強支援學生，料更多學生受益，助他們在畢業前累積更多工作經驗，及早規劃職涯路向，培養抗逆力。

嶺大就業發展委員會主席、校董會及諮議會成員梁嘉麗表示，參與師友計劃的學生有機會將課堂知識應用至現實情境，而專業人士的分享亦助學生「在瞬息萬變的世界中脫穎而出」。

嶺大當代英語語言文學系三年級本科生葉嘉傑去年曾參與嶺大師友計劃，與香港互聯網及電子商務發展協會副會長兼校友趙溢佳配對，至今保持緊密聯繫。葉說，導師在過去一年分享其求職經驗，有助了解畢業後的多元出路。