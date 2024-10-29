深造獎金每人10萬 科目涵港「八大中心」 冀育本地創科文化法律等人才

課程名單明年5月出爐

據悉政府預料，該計劃涉及1.2億元撥款，每名學生可獲約10萬元獎學金，惟仍要自己支付約4.45萬元學費；當局擬在明年1月邀請8間資助大學及3間自資大學申請計劃，3月收集院校的建議書，包括課程及學額安排，5月公布課程名單，將由院校負責篩選學生。今次計劃亦是恆常化由2020/21學年起推出的「指定研究院修課課程獎學金計劃」。

施俊輝昨出席立法會推動香港成為國際教育樞紐小組委員會，稱計劃參照「八大中心」定位，旨在發展有利香港的「優先範疇」，培育創新科技、文化藝術、法律、知識產權、貿易等人才。

本報日前向各院校查詢參加意向，中大、科大、理大、嶺大、都大表明歡迎計劃。恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪向本報說，本地本科生畢業後，大多直接就業或海外升學，以恒大的研究院課程為例，當中約八成為非本地生，僅約兩成為本地生，認為計劃可吸引本地生留港升學。他續說，過往業界已反映，文化及社會科學類的課程較少獲資助，冀當局不要只集中資助人工智能（AI）等高科技課程，認為「八大中心」亦需要藝術、文化及管理學科等人才。

恒大促增藝文社科資助

莫家豪稱，恒大目前有藝術、文化、AI、數據科學，以及管理學等「八大中心」課程，至於擬申請哪些課程納入計劃，有待公布計劃細節後再決定，又稱香港研究生課程學費達10萬元或以上，盼政府能提高獎學金額。

教育樞紐宣傳片現中小學

兩議員批離題促重拍

另外，教育局昨在立法會會議播放「國際教育樞紐」的宣傳片，提及本港院校國際化、有多元教育配套等，畫面呈現大學、國際學校，以及中小學生上課等。新民黨議員葉劉淑儀問政府建設國際教育樞紐的政策方向，是否包含中小學；施俊輝解釋，當局暫未打算推展至中小學，正集中在專上教育，但短片涵蓋中小學，可幫助外界了解香港，並作為香港教育的概覽，以便引資。

葉太批評短片「水平唔得」，加上並非施政報告之後錄製，內容沒聚焦專上教育，例如介紹本港大學不同配套，建議「拍套好啲」。議員周文港亦稱，本港中學未全面開放招收非本地生，同樣建議重新拍片。