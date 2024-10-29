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教育
2024年10月29日星期二
星笈中文 第142期
深造獎金每人10萬 科目涵港「八大中心」 冀育本地創科文化法律等人才
嶺大師友啟動禮 首合併本科研究生
愛國教育中心到校辦講座 邀小學教員參加
名家並讀：物小藏大義
名家並讀：深挖特性 以物說人
建文博識：兩千年前的情歌
建文博識：參考答案
課外文言：典故揭示主題
課外文言：參考答案
文字延伸：說「A有B者」句
名家並讀：物小藏大義
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【明報專訊】2016年文憑試考材〈紅心番薯〉借物喻人，藉卑微而有用處的番薯，象徵父親經歷憂患的一代人，既流露父子之情，也抒發父親一代人失去泥土的悲哀。
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