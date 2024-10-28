做傻事喻自殺 謝向榮致歉 關注團體指無視學生困境 謝：節錄引述掀誤會

學院上周五舉行記者會，稱委託公司於本月做調查並獲225份回覆，顯示15.1%（34名）高小及中學生家長表示子女曾透露有自殺或自殘想法，以本港高小及中學學童人數約56萬，推算「約8萬名學童或曾有自殘輕生想法」。

日前籲學童多想社會責任 團體：加重自責

謝向榮當日談及學童自殺問題（見表），稱學童如多想社會責任、家長期望就不會「做傻事」；又建議師生到訪該院有份設立的生命教育農莊，「睇下啲雞仔孵化，就唔會做傻事」。

關注學童自殺學生聯席昨午在網上發聲明譴責謝向榮的言論，指謝污名化學童自殺及精神健康問題，言論暗示自殺是自私、不懂為他人設想的行為。聯席認為不應將學童自殺問題歸咎單一情况，又稱將「為他人設想」放諸有自殺念頭的學生上，會使陷入情緒低谷的學生更責怪自己。

謝向榮昨晚書面回覆本報，承認以「做傻事」、「輕生」形容自殺者確有不當，向受影響群眾致歉，又稱今次爭議是發布會部分言論、不代表事實全部，稱生命教育應當重視日常的價值觀教育，又稱教學不宜只着重紙本練習，因此鼓勵師生到訪農莊，透過與動植物互動感受大自然魅力，讓學童調適壓力。謝說，礙於發布會時間、報道篇幅所限，部分內容被節錄引述，容易造成誤會，引起公眾不安，亦為此表示歉意。

葉兆輝：曾看遺書 學生陷困亦考慮父母

謝又說，校方認同自殺成因眾多，因早前已有其他團體研究自殺原因，是次調查則以生命教育為重點，因此並未詳細剖析「自殺成因」，澄清並無將自殺「歸因單一」的想法。

港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝昨向本報說，將學童自殺說成「做傻事」屬污名化，又稱支援有需要的學童時不應問「你是不是要做傻事」，適當時可直接問「你有沒有諗過結束生命」，如對方肯說出所想，更能精準地提供及時幫助。葉續說，曾看過自殺學童的遺書，有學生會向父母道歉，深明學生在困境亦有考慮父母，「他們當時的精神狀態……諗埋了一邊，要靠輔導拉他出來」。