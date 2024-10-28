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教育
2024年10月28日星期一
智學公民 第102期
做傻事喻自殺 謝向榮致歉 關注團體指無視學生困境 謝：節錄引述掀誤會
科技嘉年華 浸大展體藝應用
納「推薦取錄計劃」課程增三成
公民點對點：非洲爆發猴痘 世衛再發最高警示
公民點對點：世衛應對新冠疫情
拆題教室：白俄加入上合 成第10成員國
解讀關鍵詞：半導體Semiconductor
法治教育：法律援助
焦點新聞
趣學STEAM：大帽山梯田種茶
新聞解碼：晨起採茶 保育傳統
新聞解碼：乳齒蛀牙事關重大
偵探M.A.D. 八達通小心用
拆題教室：白俄加入上合 成第10成員國
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【明報專訊】■新聞撮要
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