中環街市生死教育展 練習「失去」

協會與MWYO青年辦公室合作，昨起一連4日在中環街市展出研究成果，並設互動活動，其中「擁抱快樂的片段」展區設置一個水池，參加者可在花形紙張上寫出「曾失去的重要人事物」，並在花瓣部分寫上與該些人事物相關的珍貴時刻，最後將花瓣摺起，放入水池。活動簡介稱「生命歷程就像一朵花，風雨過後綻放出最美的姿態」。

另一「四道人生」展區，設4扇門，分別代表道謝、道愛、道歉、道諒，門內有電話裝置，讓人選擇最想進入的門，並對裝置說出心底話，藉此讓參加者有機會說出「生命旅途上來不及說的話」，並找到前行的力量。

校長籲學校多談生離死別

思考如何教導學生面對失去

團體早前發表《香港中學生看生死研究報告》，有份參與的嶺南中學校長鍾慧晶昨說，校內重視生死教育，憶述去年校內有初中生患癌病逝，學生切實體會離別之痛，校方亦感擔心，包括要思考如何教導學生面對失去。她鼓勵學校多談生離死別，讓學生了解「生命可以很脆弱」，亦可教導學生在同學的「脆弱時刻」予以支援。