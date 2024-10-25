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教育

中環街市生死教育展 練習「失去」

【明報專訊】人們平日或不自覺說出「你不要傷心」、「你不要難過」等安慰說話。香港生死學協會總監梁梓敦表示，生活中總有哀傷的時候，認為學校以至社會可在不同層面加強生死教育，讓人「練習失去」，學會珍惜眼前人事物和活好當下。協會與團體昨起在中環街市舉辦展覽，介紹如何練習失去，展期直至後日（27日）。

協會與MWYO青年辦公室合作，昨起一連4日在中環街市展出研究成果，並設互動活動，其中「擁抱快樂的片段」展區設置一個水池，參加者可在花形紙張上寫出「曾失去的重要人事物」，並在花瓣部分寫上與該些人事物相關的珍貴時刻，最後將花瓣摺起，放入水池。活動簡介稱「生命歷程就像一朵花，風雨過後綻放出最美的姿態」。

另一「四道人生」展區，設4扇門，分別代表道謝、道愛、道歉、道諒，門內有電話裝置，讓人選擇最想進入的門，並對裝置說出心底話，藉此讓參加者有機會說出「生命旅途上來不及說的話」，並找到前行的力量。

校長籲學校多談生離死別

思考如何教導學生面對失去

團體早前發表《香港中學生看生死研究報告》，有份參與的嶺南中學校長鍾慧晶昨說，校內重視生死教育，憶述去年校內有初中生患癌病逝，學生切實體會離別之痛，校方亦感擔心，包括要思考如何教導學生面對失去。她鼓勵學校多談生離死別，讓學生了解「生命可以很脆弱」，亦可教導學生在同學的「脆弱時刻」予以支援。

相關字詞﹕失去 生死教育

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